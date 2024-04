Arriva a sorpresa NVIDIA DLSS 3.7.0: cosa cambia: ci sono migliorie ?

Arriva da Reddit la conferma di un aggiornamento riguardante le librerie NVIDIA DLSS e una libreria Streamline rilasciato recentemente da NVIDIA. Ecco tutte le novità e i vantaggi che porta con se.

È quindi giunto il momento dell'update 3.7.0 in casa NVIDIA, il cui contenuto è l'introduzione di un nuovo preset E dedicato agli sviluppatori con nome in codice eager_donkey. La stessa NVIDIA ha recentemente svelato i nuovi giochi compatibili con DLSS, che si aggiungono alla lista sempre più cospicua di titoli. Come è giusto che sia si è lavorato nella direzione di un sostanziale miglioramento della qualità visiva, volta a ridurre ulteriormente le sbavature e a raffinare l'upscaling.

Ci troviamo quindi dinnanzi ad un update che andrà a giovare anzitutto gli sviluppatori, dando loro la possibilità di implementare in modo più semplice la tecnologia di upscaling che sta alla base dei processi del DLSS 3.7.0 di NVIDIA. Lo stesso DLSS 3 lanciato ormai più di un anno fa insieme alle GPU della serie RTX 40 e che va a migliorare la super risoluzione. Al contempo, si è parlato di come la prossima Switch 2 potrebbe essere spinta da un hardware NVIDIA.

Basandoci su alcuni commenti provenienti da Reddit, gli utenti sembrano decisamente entusiasti dei risultati che è in grado di generare l'aggiornamento, con evidenti migliorie su titoli come Horizon Forbidden West e Watch Dogs Legion. Al contrario, alcuni titoli - come Cyberpunk 2077 - non sembrano ancora pienamente compatibili con l'update.

Ora resta da capire quando vedremo dei videogiochi in grado di sfruttare il DLSS 3.7.0. Nel mentre è già possibile scaricare l'ultima versione su Github, nel caso in cui foste degli sviluppatori con la necessità di inserire i nuovi dll nei giochi.

