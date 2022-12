NVIDIA, DLSS 3 in arrivo su altri cinque giochi: c'è anche The Witcher 3!

Dopo aver scoperto quali sono i primi giochi a supportare il DLSS 3 di NVIDIA, arriva oggi un nuovo driver Game Ready che rende altri cinque prodotti compatibili con il DLSS 3. Non solo: la stessa NVIDIA ha spiegato che nella seconda metà del mese di dicembre il DLSS 3 sarà esteso ad un numero ancora più alto di videogiochi.

Inoltre, il Team Verde ha spiegato che al momento sono circa 250 le app e i giochi migliorati dal DLSS in ogni sua versione. Le cinque produzioni aggiunte al "catalogo" DLSS 3 con i nuovi driver Game Ready, comunque, sono:

Need for Speed Unbound (aggiornamento già rilasciato, DLSS 3)

Warhammer 40.000 Darktide (aggiornamento già rilasciato, DLSS 3 e Ray-Tracing)

La versione RTX di Portal ( in uscita l'8 dicembre con DLSS 3 e Ray-Tracing)

con DLSS 3 e Ray-Tracing) Jurassic World Evolution 2 (aggiornamento in arrivo l'8 dicembre, DLSS 3)

The Witcher 3: Wild Hunt (aggiornamento in arrivo il 14 dicembre, DLSS 3 e Ray-Tracing)

L'ultima versione dei driver NVIDIA è la 527.37 WHQL, ed è specificamente pensata per Need For Speed Unbound e per Marvel's Midnight Suns. Il prodotto Marvel, a differenza dell'ultimo capitolo di Need For Speed, arriverà "solo" con il DLSS 2 e degli effetti avanzati di Ray-Tracing. Tra gli altri giochi aggiornati o lanciati con il supporto al DLSS 2 troviamo Firefighting Simulator, Choo-Choo Charles e Blacktail.

Infine, il nuovo driver permette di ottimizzare le impostazioni grafiche in un click su vari videogiochi direttamente dall'app GeForce Experience: tra le produzioni coinvolte, in questo caso, troviamo Evil West, Gotham Knights, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: una grande avventura, Victoria 3, Warhamer 40.000 Darktide e WRC Generations.