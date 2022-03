NVIDIA DLSS, il codice sorgente potrebbe essere stato messo in chiaro

Negli ultimi giorni, NVIDIA è stata colpita da un attacco hacker. Un'operazione portata avanti dal gruppo LAPSUS$ e che sicuramente è destinato a lasciare strascichi nei giorni a venire.

Dopo le prime notizie in merito, la situazione ha iniziato ad assumere i suoi contorni e tra questi è arrivata proprio la rivendicazione del gruppo di hacker. In seguito a questa irruzione, sarebbero stati messi in chiaro segreti aziendali piuttosto importanti. Tra questi, uno dei maggiori leak riguarda le GPU ADA, Hopper e Blackwell, ma a quanto pare non finisce qui.

Infatti, nelle ultime ore sarebbero emerse le prime evidenze su un possibile leak del codice sorgente della rivoluzionaria tecnologia di upsampling tramite Deep Learning del colosso verde.

Attualmente considerata come la migliore alternativa sulla piazza e in attesa di scoprire come si comporterà Intel XeSS, tecnologia che si fonda sugli stessi presupposti, il DLSS è attualmente sotto i riflettori perché NVIDIA non ha mai reso open source il suo gioiello.

Ora il codice sarebbe online, sebbene si attendano ancora conferme definitive in merito. Tuttavia, ricordiamo, questo non significa che possa essere direttamente sfruttato e implementato senza autorizzazione. Nonostante il colpo inferto al cuore delle sue tecnologie, NVIDIA conferma che l'attacco non cambierà i piani dell'azienda.