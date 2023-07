NVIDIA: il DLSS fa il pieno di giochi, c'è anche la stagione di Diablo IV

L'espansione a macchia d'olio delle tecnologie NVIDIA è ormai inarrestabile: dopo aver superato quota 300 giochi con il DLSS, anche a luglio 2023 arrivano interessanti innesti in questa particolare (e ormai nutrita) lista di titoli.

Alle porte dell'estate, arrivano altri quattro giochi che fanno largo uso del DLSS, ovvero:

DESORDRE: A Puzzle Game Adventure (già disponibile)

(già disponibile) SlavicPunk: Oldtimer (già disponibile)

Testament: The Order of High Human (13 luglio)

Jagged Alliance 3 (14 luglio)

Tutti e quattro i titoli supporteranno i benefici del DLSS 2 mentre il DLSS3 scalda i motori per celebrare l'arrivo della prima stagione di Diablo IV, la Season of the Malignant, in arrivo il 20 luglio. Anche Dying Light 2 Stay Human, con il suo aggiornamento Good Night, Good Luck riceve i benefici di Frame Generator e NVIDIA Reflex per migliorare le prestazioni in game.

In calce troverete i trailer dei giochi in uscita nel corso della settimana, ma ricordiamo che mancano pochi giri d'orologio anche al nuovo appuntamento settimanale con il GFN Thursday, che nel corso della prima settimana di luglio non ha mancato di riservarci una ghiotta selezione di innesti, come ad esempio AoE 2 e Octopath Traveler sbarcati su GeForce NOW proprio nel corso dei saldi estivi di Steam, per festeggiare alla grande l'arrivo dei giochi Microsoft anche sulla piattaforma cloud del team verde.