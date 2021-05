NVIDIA DLSS su ben nove titoli: prima assoluta in VR, No Man's Sky è più bello che mai

A pochissime ore dall'annuncio delle nuove schede video con il blocco del mining, arriva puntuale il nuovo appuntamento con gli aggiornamenti di NVIDIA sulle nuove tecnologie e sui giochi supportati. Stavolta però le novità sono davvero tantissime!

In un nuovo comunicato ufficiale, NVIDIA annuncia che "a maggio, i giocatori di GeForce RTX ottengono miglioramenti delle prestazioni e della qualità dell'immagine in altri nove titoli! Gli sviluppatori stanno adottando in massa la tecnologia NVIDIA DLSS e questo mese nove giochi verranno lanciati con DLSS o lo introdurranno tramite aggiornamenti". I giochi che ricevono ufficialmente il supporto al DLSS sono:

AMID EVIL - Il nuovo aggiornamento aggiunge Ray Tracing e DLSS;

Aron's Adventure - prestazioni in Ray Tracing migliorate fino al 60% grazie al DLSS;

Everspace 2 - il DLSS in questo caso permette miglioramenti fino all'80% ;

; Metro Exodus PC Enhanced Edition;

No Man's Sky - il DLSS sbarca finalmente in Realtà Virtuale ;

; Redout: Space Assault - in arrivo Ray Tracing e pieno supporto al DLSS;

Scavengers - titolo gratuito che riceve finalmente anche il DLSS;

Wrench - aggiunti Ray Tracing e DLSS.

Una prima assoluta riguarda però la PCVR. Sono ben tre i titoli in Realtà Virtuale che cambieranno definitivamente il loro volto per offrire un livello di immersività senza precedenti:

No Man's Sky - raddoppiate le prestazioni in VR e Ray Tracing che adesso con una RTX 3080 su Oculus Quest 2 è perfettamente in grado di mantenere 90 FPS con dettagli Ultra;

- raddoppiate le prestazioni in VR e Ray Tracing che adesso con una RTX 3080 su Oculus Quest 2 è perfettamente in grado di mantenere 90 FPS con dettagli Ultra; Wrench;

Into The Radius.

Inoltre, NVIDIA ha annunciato il nuovo aggiornamento dei driver Game Ready, che aggiunge il supporto per Days Gone in arrivo anche su PC.