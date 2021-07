NVIDIA, il DLSS potrebbe avere presto una nuova modalità 'Ultra Quality': ecco i dettagli

Mentre la lista di titolicon supporto al DLSS aumenta a dismisura, NVIDIA è costantemente al lavoro anche per migliorare l'esperienza stessa fornita da questa straordinaria tecnologia di upsampling mediato dall'Intelligenza Artificiale.

Proprio nelle ultime ore è emersa un'interessante indiscrezione sulle nuove modalità grafiche, vale a dire i preset, che verranno introdotte nelle prossime versioni.

Le varianti di intensità del DLSS sono state introdotte solo nella seconda iterazione di questa tecnica di Super Sampling, inaugurando una nuova era per il gaming consentendo di ottenere boost prestazionali a totale discrezione dell'utente. Le prime modalità introdotte da NVIDIA sono state:

Performance;

Balanced;

Quality.

Con l'arrivo del DLSS 2.1 abbiamo assistito all'aggiunta della modalità Ultra Performance, ad alto impatto prestazionale, pensata e raccomandata esclusivamente per la risoluzione 8K.

Oggi apprendiamo che NVIDIA potrebbe presto rilasciare anche la modalità Ultra Quality, per gli utenti più esigenti e che mirano a ottenere il massimo dell'impatto visivo, seppur con un guadagno minore nel framerate.

Questa modalità è stata avvistata in una tabella presente nel materiale informativo del nuovo motore grafico Unreal Engine 5 ma, come suggerito dalla stessa fonte, viene menzionata solo come "segnaposto per aggiornamenti futuri, non dovrebbe essere visibile agli utenti finali".

Come già sappiamo, il DLSS in modalità Quality permette di effettuare un upsampling con rapporto 1.50X, mentre la modalità a maggior qualità offerta dalla tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD arriva a un rapporto di 1.30X. Le due tecnologie non sono assolutamente paragonabili sia da un punto di vista esecutivo che concettuale, ma è altamente probabile che il rapporto a cui mira NVIDIA con la modalità Ultra Quality si possa avvicinare a tali valori.

Se siete curiosi di scoprire come questa intrigante tecnologia di NVIDIA si sia evoluta nel tempo, vi suggeriamo di fare una passeggiata insieme a noi fra le pietre miliari del DLSS.