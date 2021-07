NVIDIA, ecco le performance del DLSS su Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online

Annunciato contestualmente all'aggiornamento Red Dead Online Blood Money, il DLSS è finalmente sbarcato nell'universo di Red Dead Redemption. La tecnologia basata sulla rete neurale di NVIDIA porta fino al 45% in più di FPS.

Rilasciato nel 2018, Red Dead Redemption 2 è uno fra i giochi più apprezzati della scorsa generazione e ancora oggi particolarmente esigente seppur magistralmente ottimizzato. L'implementazione del DLSS sarà vista come una manna dal cielo per tutti i possessori di schede grafiche NVIDIA RTX compatibili con le tecnologia basate sull'Intelligenza Artificiale.

Grazie al nuovo aggiornamento potremo beneficiare di un incredibile boost prestazionale che ci consentirà di spingere al massimo l'apparato grafico del gioco per godere dell'esperienza western del titolo di Rockstar Games a dettagli elevati.

In particolare, stando ai rilievi effettuati dalla stessa NVIDIA, in un setup composto da una CPU AMD Ryzen 9 5900X, 32GB di RAM e una scheda video RTX, gli incrementi nel framerate a risoluzione target 4K in modalità Performance si attestano sui quasi 30 FPS in più con la RTX 3080Ti, che passa da 58.9 di media agli attuali 85.3 FPS.

Andrew Burnes di NVIDIA ha voluto commentare la notizia affermando che "Con l'aiuto di NVIDIA DLSS, tutti i giocatori di GeForce RTX possono sperimentare l'incredibile mondo di Red Dead Redemption 2 con impostazioni massime a 1920×1080 a oltre 60 FPS. A 2560×1440, gli utenti GeForce RTX 3060 Ti e superiori possono uscire con oltre 60 FPS. E a 3840×2160, i giocatori con una GeForce RTX 3070, o una GPU più veloce, possono godere di 60 FPS + impostazioni di gioco massime, per l'esperienza Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online più dettagliata, coinvolgente e avvincente possibile".

Di recente abbiamo voluto fare il punto della situazione sulle nuove tecnologie NVIDIA e su cosa ci riserva il futuro. Se siete curiosi di scoprirne storia ed evoluzione, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale su Ray Tracing e DLSS sulle schede NVIDIA RTX.