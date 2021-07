NVIDIA, il DLSS sbarca su Rust e NVIDIA Reflex si mostra su Escape from Tarkov

A distanza di pochissime ore dal rilascio ufficiale dell'aggiornamento per Doom Eternal, che introduce gli effetti in Ray Tracing e il DLSS, NVIDIA annuncia il rollout dell'aggiornamento che porterà il Super Sampling mediato dall'IA anche su Rust.

L'aggiornamento permetterà di beneficiare di un incremento delle prestazioni fino al 50% con risoluzione 4K. Un boost senza precedenti che va ad aggiungersi alla tecnologia NVIDIA Reflex già sbarcata sul survival di Facepunch nei mesi scorsi, che ha permesso di abbattere la latenza di sistema fino al 38%, per un'esperienza ovviamente molto più reattiva che in passato.

Proprio NVIDIA Reflex torna sotto ai riflettori per parlare di Escape from Tarkov. Il titolo di Battlestate Games potrà beneficiare della riduzione della latenza in-game con una semplice spunta dal menu delle impostazioni, migliorando drasticamente la reattività dello sparatutto competitivo.

Come i più appassionati già sapranno, ridurre la latenza è un aspetto cruciale dei multiplayer competitivi e come possiamo vedere dai grafici pubblicati da NVIDIA, grazie a Reflex si osserva un vero e proprio crollo in termini di decine di millisecondi in tutte le schede video provate.

A proposito di NVIDIA Reflex, abbiamo avuto modo di torturarlo per saggiarne il reale impatto sull'esperienza di gioco grazie a uno strumento sviluppato appositamente per studiare la latenza nei videogiochi. Se siete interessati a scoprire cosa ne è venuto fuori, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su NVIDIA Reflex e su NVIDIA LDAT.