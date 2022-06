NVIDIA: il DLSS sfonda quota 180 giochi, A Plague Tale: Requem sarà RTX-ON

NVIDIA continua a macinare record su record con la sua tecnologia di scaling temporale basata sul Deep Learning. Infatti, il team verde ha da poco annunciato di aver raggiunto e superato ufficialmente i 180 titoli supportati, diventando di fatto l'upsampling d'elezione in campo PC Gaming.

Non solo numeri nel consueto aggiornamento settimanale di NVIDIA. Infatti, il colosso di Santa Clara ha anche annunciato l'arrivo delle tecnologie RTX, tra cui Ray Tracing e proprio il DLSS sul nuovo titolo di Asobo, di cui abbiamo avuto un ulteriore assaggio nelle ultime ore nel gameplay esteso di A Plague Tale: Requiem.

La marcia di NVIDIA, in termini di supporto, sembra ormai inarrestabile e ribadisce, anche lato Cloud Gaming, il suo impegno nel fornire titoli sempre nuovi e ottimizzati agli utenti abbonati ai vari tier disponibili sulla sua piattaforma. Infatti, dopo l'annuncio di Genshin Impact su GeForce NOW, l'azienda ricorda il prossimo arrivo sulla piattaforma di una ricca selezione di titoli, tra cui:

Car Mechanic Simulator 2018 (gratuito su Epic Games Store, 23-30 giugno)

(gratuito su Epic Games Store, 23-30 giugno) Airborne Kingdom (Steam)

Pesca: Nord Atlantico (Steam)

Genshin Impact (launcher nativo)

(launcher nativo) Vita Immortale (Steam)

King Arthur: Knight's Tale (Steam)

SimAirport (Steam)

(Steam) Skeleton Crew (Steam)

Per chi deciderà di intraprendere una nuova avventura su Genshin Impact, NVIDIA ha in serbo una sorpresa. Infatti, i nuovi giocatori riceveranno uno starter kit di livello 10 con 10.000 Mora, cinque minerali di potenziamento per le armi, tre pesci-scoiattolo, tre stufati di mele del nord e 10 punti esperienza.