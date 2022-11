Flight Simulator e non solo: il DLSS3 arriva su tantissimi giochi!

Nel nostro spaciale sul DLSS3 abbiamo già fatto il punto della situazione sull'enorme potenziale di questa tecnologia. Un vero e proprio scaler coi fiocchi, capace di aumentare il framerate e rendere la propria esperienza videoludica impareggiabile, oltre che un progetto sul quale la stessa NVIDIA punta moltissimo.

E, a conferma di ciò, recentemente è uscita la lista degli 8 giochi che da questo mese saranno disponili con tale tecnologia, in grado di far salire l'hype dei fan a livelli pazzeschi. Si tratta, infatti, di un elenco di giochi molto gettonati, che possono contare migliaia di fan in tutto il mondo.

Stiamo parlando di:

F1 22

A Plague Tale: Requiem

Marvel's Spider-Man: Remastered

Microsoft Flight Simulator

Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Super People

Justice Fuyun Court

Bright memory: Infinite

Un elenco di tutto rispetto, dunque, al quale nelle prossime settimane andranno ad aggiungersi altri 35 titoli, per la gioia di tantissimi gamer e appassionati. Del resto, il DLSS3 di NVIDIA è in grado di aumentare fino a quattro volte gli FPS, incidendo anche sulla giocabilità degli stessi titoli e offrendo il massimo che, al momento, il mercato può permettersi.

Nel frattempo, se siete interessati all'argomento, non dimenticatevi di leggere anche la nostra recensione della RTX 4090.