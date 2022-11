NVIDIA DLSS3, Frame Generation funziona anche con FSR e Intel XeSS!

Nel corso della conferenza di annuncio della RTX 4090, NVIDIA ha anche svelato il DLSS3, terza generazione del suo scaler temporale ora dotato anche di una tecnologia in grado di generare nuovi fotogrammi letteralmente dal nulla.

Dati in pasto i frame ai Tensor Core, infatti, l'IA di NVIDIA è in grado di generare e interpolare nuovi fotogrammi "medi" al di fuori della pipeline di rendering, come vi abbiamo spiegato in maniera più esaustiva nel nostro speciale sul DLSS3.

A questo punto, si tenderebbe a dare per scontato che ciò che appartiene al DLSS3 resti appannaggio esclusivo di questo sistema. E invece no!

Il buon Igor Wallossek, come al solito, ha dimostrato che è possibile utilizzare Frame Generation anche al di fuori del pacchetto DLSS3, quindi sfruttando il potenziale degli upsampler prodotti da Intel e AMD che, a differenza del DLSS, possono essere utilizzati anche su schede video dei competitor e in questo caso dalla RTX 4090.

Nel suo ultimo articolo su Igor's Lab (link alla fonte), lo specialista ha provato ad attivare la generazione di frame aggiuntivi con la sua RTX 4090 in entrambi gli scenari, dimostrando come, paradossalmente, con questa tecnologia attiva sia FSR 2.0 a spuntarla sul DLSS, lasciando al terzo posto Intel XeSS, chiaramente il più acerbo del lotto.

A questo punto, si attendono ulteriori novità sotto il blasone rosso, in particolare dopo l'annuncio di FSR3 con Fluid Motion Game Technology, che dovrebbe rappresentare la risposta diretta di AMD a NVIDIA Frame Generation. A detta del team red, tuttavia, la tecnologia AMD avrà un grande vantaggio, ovvero la maggiore compatibilità su cui si sta concentrando gran parte degli sforzi, presumibilmente tra retrocompatibilità per le Radeon più datate e cross-compatibilità con schede video di altri brand.