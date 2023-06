NVIDIA, DLSS3 a macchia d'olio: da Phantom Liberty a Ratchet & Clank

Dopo l'aggiornamento da brivido con il DLSS3 su Diablo IV, continua il grande momento delle tecnologie NVIDIA, espandendosi letteralmente a macchia d'olio sull'industria videoludica e abbracciando sempre più titoli vecchi, nuovi e in arrivo.

L'attenzione del pubblico sarà in particolar modo focalizzata su Ratchet & Clank: Rift Apart, in arrivo su PC con DLSS3: oltre all'attesissimo titolo di Sony Entertainment, però, quelli estivi si preannunciano mesi davvero caldi per il mondo del gaming su PC, che già dal 16 giugno inizierà ad accogliere novità di spessore come F1 23 con Ray Tracing e occlusione ambientale senza sacrificare il framerate grazie al DLSS 2, mentre il DLSS3 con Frame Generation arriverà in seguito al lancio.

Inoltre, tra le novità dei prossimi mesi si segnalano anche:

Strayed Lights (disponibile ora con DLSS 2)

Daydream: Forgotten Sorrow (in arrivo il 14 giugno con DLSS 2 e ray tracing)

Layers of Fear (in arrivo il 15 giugno con DLSS 2 e ray tracing)

Ratchet & Clank: Rift Apart (in arrivo il 26 luglio con DLSS 3, Reflex, & Ray Tracing)

Party Animals (in arrivo il 20 settembre con DLSS 2 e Reflex)

Witchfire (in arrivo il 20 settembre con DLSS 3 e Reflex)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (in arrivo il 26 settembre con modalità full ray tracing e DLSS 3)

(in arrivo il 26 settembre con modalità full ray tracing e DLSS 3) Warhaven (in arrivo questo autunno con DLSS 3)

Ricordiamo, infine, che sia Fortnite che Overwatch 2 con le rispettive nuove stagioni supporteranno pienamente la tecnologia esclusiva NVIDIA Reflex per ridurre la latenza di sistema e migliorare le proprie prestazioni online con un vero e proprio vantaggio strategico.