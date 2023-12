NVIDIA, donazione milionaria per le vittime del conflitto in Palestina

Già da tempo sappiamo che NVIDIA fa affari d'oro grazie all'IA: con un valore complessivo che ha superato il trilione di Dollari, il Team Verde è una delle aziende in maggiore ascesa al mondo. Nelle scorse ore, la compagnia ha deciso di effettuare una donazione milionaria in beneficenza alle vittime del conflitto in Medio Oriente.

In totale, la donazione arriva a ben 15 milioni di Dollari, risultando la più grande mai effettuata nella lunga storia del Team Verde. Essa è stata possibile grazie ad una raccolta fondi interna alla compagnia, che ha visto partecipare migliaia di lavoratori di NVIDIA da tutto il mondo. In totale, la raccolta fondi dei dipendenti è arrivata a 5 milioni di Dollari.

Successivamente, però, l'azienda stessa ha deciso di triplicare il totale del valore donato, aggiungendo altri 10 milioni di Dollari dal suo "portafogli". Secondo GizmoChina, la raccolta fondi sarebbe stata particolarmente sentita dagli impiegati del Team Verde per via della massiccia presenza di NVIDIA in Israele: il Paese mediorientale è infatti la sede di Mellanox, che NVIDIA ha acquisito nel 2017. Al momento, circa 3.200 impiegati di NVIDIA vivono e lavorano in Israele.

Saranno proprio questi lavoratori a scegliere a quali organizzazioni e enti no-profit andranno i fondi raccolti dalla campagna di beneficenza. Tra le ONG "papabili" abbiamo Medici Senza Frontiere, World Central Kitchen e IsrAID Global Humanitarian, insieme a diverse organizzazioni locali quali United Hatzalah, Jewish Agency for Israel, JGive Fund, Magen David Adom e Zaka. Inoltre, il Team Verde ha donato centinaia di laptop alle famiglie sfollate a causa del confitto.

Infine, la mensa degli uffici di NVIDIA nella città di Yokneam è stata trasformata in una cucina da campo, che finora ha fornito ben 15.000 pasti a rifugiati e sfollati. Gli sforzi umanitari del Team Verde in Medio Oriente dipendono anche dal fatto che l'azienda sia stata direttamente colpita dalla guerra: un ingegnere dell'azienda, Avinatan Or, è stato infatti tra gli ostaggi catturati da Hamas durante i tragici eventi del 7 ottobre scorso.