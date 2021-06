NVIDIA, Doom Eternal riceve ufficialmente Ray Tracing e DLSS ed è stupefacente

L'abbiamo atteso con impazienza e, dopo il rilascio dei nuovi driver NVIDIA Game Ready, finalmente potremo immergerci in questa nuova esperienza che si preannuncia davvero unica e strabiliante.

Come promesso infatti, Bethesda ha finalmente rilasciato l'aggiornamento che introduce Ray Tracing e DLSS su Doom Eternal.

Grandissimo entusiasmo ovviamente anche da parte di NVIDIA che commenta così: "Questo nuovo aggiornamento RTX, ora disponibile, offre ai giocatori GeForce un'esperienza DOOM Eternal che non è seconda a nessuno, con frame rate incredibilmente veloci grazie a NVIDIA DLSS e splendidi riflessi ray tracing che migliorano la campagna di DOOM Slayer. Gli effetti visivi e la loro illuminazione si riflettono, i nemici e lo scenario vengono riflessi accuratamente e i giocatori sperimentano un livello superiore di qualità dell'immagine che migliora ulteriormente il pluripremiato gameplay di DOOM Eternal, mentre li coinvolge con il maggiore dinamismo offerto dal ray tracing".

Grazie a questo mastodontico aggiornamento non solo potremo sperimentare un nuovo livello di dettaglio, ma sarà possibile mantenere un livello di dettaglio incredibilmente elevato nonostante l'aggiunta dei riflessi in ray tracing, grazie appunto al DLSS.

L'ottimo lavoro della rete neurale di NVIDIA permetterà di giocare a 50FPS con risoluzione 4K su una NVIDIA GeForce RTX 2060, così come dimostrano gli ottimi benchmark pubblicati dalla stessa NVIDIA nella pagina relativa all'annuncio.

Per sapere qualcosa in più sull'enorme rivoluzione messa in atto da NVIDIA, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sulle tecnologie legate alla sigla RTX e all'approfondimento sulla storia del DLSS.