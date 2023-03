NVIDIA, l'ultimo driver aumenta l'utilizzo della CPU: ecco di cosa si tratta

L'aggiornamento Game Ready Driver di NVIDIA che ha reso disponibile RTX Video Super Resolution, build 531.18, sembrerebbe dare qualche problema a livello di utilizzo delle risorse di Sistema.

Dopo le prime segnalazioni, è stata la stessa NVIDIA a confermarlo nello specifico thread del forum ufficiale, facendo esplicito riferimento a un "maggiore utilizzo della CPU causato da NVIDIA Container" all'uscita da un gioco. Alcuni utenti hanno puntualizzato che potrebbe accadere anche in fase di login di Windows, ma l'azienda non ha specificato ancora nulla in tal senso.

Per verificare se anche il vostro PC è affetto da questa problematica, basterà aprire il Task Manager dopo aver chiuso un gioco e osservare la percentuale di utilizzo di CPU da parte di NVIDIA Container. In presenza del problema, questo valore dovrebbe aggirarsi intorno al 10-15%.

Allo stato attuale e in attesa di fix ufficiali da parte del team verde, la soluzione più sicura è quella tornare a una precedente versione dei driver Game Ready. Chi desidera rimanere su questa versione, potrà sempre fare affidamento sul Task Manager di Windows per forzare la chiusura del processo o, ancora, su un semplice riavvio del PC.

Nel frattempo, ricordiamo che arrivano ottime notizie per la nuova generazione di GPU della gamma GeForce: secondo il sondaggio Steam sull'hardware di febbraio 2023, infatti, sono già presenti sulla piattaforma numerose RTX Serie 40, con un avvincente testa a testa tra la RTX 4070 Ti e la RTX 4080.