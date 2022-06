NVIDIA, ecco i nuovi driver per Fall Guys: Free For All e tanti altri titoli RTX

Mentre in un giugno 2022 ricco di novità NVIDIA ha annunciato l'arrivo di It Takes Two su GeForce NOW, non poteva mancare il consueto aggiornamento per quel che riguarda il supporto a nuovi titoli tramite i driver Game Ready.

Con la build 516.40, già disponibile tramite GeForce Experience e sul sito ufficiale di NVIDIA, si potrà beneficiare di una serie di ottimizzazioni dedicate e relative alle tecnologie RTX su sei nuovi e popolari giochi. In particolare, i nuovi driver aggiungono il supporto ufficiale per Fall Guys: Free for All, in arrivo il 21 giugno 2022.

Inoltre, Jurassic World Evolution 2 aggiunge gli effetti di occlusione ambientale in ray tracing (RTAO), ora con supporto ufficiale da parte del team verde. ICARUS, a sua volta, puntella l'esperienza rendendola ancora più responsiva grazie a NVIDIA Reflex, così come Resident Evil 2, 3 e 7 aggiungono illuminazione e riflessi in ray tracing.

Attualmente, spiega NVIDIA, sono oltre 250 i giochi che beneficiano delle tecnologie RTX, rendendole ormai un vero e proprio standard per l'industria.

In aggiunta a una nuova ondata di giochi, NVIDIA ha annunciato le configurazioni di gioco ottimali per GeForce Experience per questi titoli:

Dolmen

Evil Dead: The Game

Five Nights at Freddy's: Security Breach

My Time At Sandrock

Paradise Killer

Sniper Elite 5

V Rising

Vampire: The Masquerade - Swansong

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Ricordiamo, inoltre, che in questo periodo il team verde continua a essere al centro dell'attenzione anche per quel che riguarda l'hardware. Infatti, gli ultimi rumor sulla RTX 4050 suggeriscono che questa scheda potrebbe diventare ufficialmente la nuova best buy del produttore statunitense.