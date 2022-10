NVIDIA, i nuovi driver migliorano le prestazioni dei titoli DirectX 12 fino al 24%: i dati

Nella giornata di ieri NVIDIA ha pubblicato i nuovi driver Game Ready 522.25 che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nascondono anche dei riferimenti alle nuove RTX 3070 Ti ed RTX 3060. Tuttavia, come spiegato stesso da NVIDIA, portano anche dei miglioramenti in termini di prestazioni.

Nei dati diffusi dal produttore, che trovate come sempre in calce nella gallery, si possono vedere miglioramenti “a due cifre su un’ampia gamma di giochi”: nel caso di Assassin’s Creed Valhalla si arriva fino al 24%, mentre su Cyberpunk 2077 al 20% e Call Of Duty. Vanguard fino al 12%.

NVIDIA osserva che questi incrementi sono possibili grazie alle ottimizzazioni apportate nella compilazione degli shader, a cui si aggiunge un overhead sulla CPU ridotto ed i profili Resizable Bar nel caso di Forza Horizon 5 e Formula 1 2022. Complessivamente, le ottimizzazioni garantiscono un migliore utilizzo della scheda grafica, in particolare negli scenari legati alla CPU.

Di seguito i dati:

Assassin's Creed Valhalla: fino al 24% (1080p)

Battlefield 2042: fino al 7% (1080p)

Borderlands 3: fino all'8% (1080p)

Call of Duty: Vanguard: fino al 12% (4K)

Control: fino al 6% (4K)

Cyberpunk 2077: fino al 20% (1080p)

F1 22: fino al 17% (4K)

Far Cry 6: fino al 5% (1440p)

Forza Horizon 5: fino all'8% (1080P)

Horizon Zero Dawn: Complete Edition: fino all'8% (4k)

Red Dead Redemption 2: fino al 7% (1080p)

Shadow of the Tomb Raider: fino al 5% (1080p)

Tom Clancy's The Division 2: fino al 5% (1080p)

Watch Dogs: Legion: fino al 9% (1440p)

Ovviamente, il produttore spiega che le ottimizzazioni si applicano alle schede GeForce RTX ed alle GPU per i laptop, e variano a seconda della scheda e del sistema.