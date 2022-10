NVIDIA, nei nuovi driver si nascondono le nuove RTX 3070 Ti e RTX 3060 aggiornate

Nella giornata di ieri, NVIDIA ha distribuito i nuovi driver per la GeForce RTX 4090, ma alcuni utenti hanno condotto delle analisi nei file ed hanno scoperto che all’interno di un file ci sarebbero dei riferimenti ad alcune schede grafiche ancora non rilasciate.

Nella fattispecie, il driver 522.25 Game Ready nel file nv_dispig.inf include tre nuovi ID che si riferirebbero a tre GPU non disponibili nei negozi.

Un lettore di VideoCard infatti, ha scoperto che nel file in questione sono presenti i seguenti ID:

NVIDIA_DEV.2207 , che dovrebbe essere collegato alla NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti della serie GPU GA102

, che dovrebbe essere collegato alla NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti della serie GPU GA102 NVIDIA_DEV.24C9 , che dovrebbe essere per la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti con memoria GDDR6X targata Micron

, che dovrebbe essere per la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti con memoria GDDR6X targata Micron NVIDIA_DEV.2544, che dovrebbe essere la NVIDIA GeForce RTX 3060 con 8GB di memoria

Non è chiaro il motivo per cui non si faccia menzione al supporto per le schede della generazione precedente, tanto meno quando saranno distribuite le GPU in questione. Tuttavia, come osservato da Wccftech, è probabile che le informazioni siano state messe a disposizione anche dei partner di NVIDIA prima del lancio della serie GeForce RTX 40, motivo per cui è lecito attendersi che le schede grafiche arrivino nei negozi nel corso dei prossimi mesi. Le specifiche delle schede non sono ovviamente note.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione della NVIDIA GeForce RTX 4090.