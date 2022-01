NVIDIA, drop improvviso di schede Founders Edition a prezzo di listino: ecco dove

A margine della presentazione di RTX 3070 Ti e 3080 Ti per notebook, NVIDIA stupisce tutti con il primo drop di schede video RTX Serie 3000 in versione Founders Edition a prezzo di listino.

Al momento in cui scriviamo, sul sito ufficiale che rimanda all'affidabile store LDLC, sono già comparse la RTX 3060 Ti e la RTX 3080, rispettivamente a 429 e 719 euro più spedizione. Purtroppo, le schede in questione si sono volatilizzate in pochi istanti, ma suggeriamo di continuare a tenere sotto controllo questa pagina nel caso in cui dovesse apparire la disponibilità immediata di altre GPU della lineup.

Nell'ultimo drop a sorpresa di NVIDIA, infatti, dopo la scomparsa delle prime opzioni si sono susseguite anche le altre opzioni a ondate fino all'esaurimento definitivo, avvenuto in serata.

Tra le schede ancora non apparse segnaliamo l'ottima RTX 3080 Ti a 1199 euro e la RTX 3070 Ti a 619 euro, prezzi irraggiungibili sul mercato per i quali varrebbe la pena dedicare qualche minuto alla questione.

Nel frattempo, suggeriamo di creare un account su LDLC per non farsi trovare impreparati in caso di prossimi, imminenti rilasci di schede video su questo portale che, ricordiamo, a oggi è stato capace di mantenere il prezzo di listino del produttore, sebbene con quantitativi limitati.



*AGGIORNAMENTO ORE 21.00*

Sul sito del rivenditore è apparsa la RTX 3070 a 519 euro: link qui.