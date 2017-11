Nvidia, due schede grafiche TITAN Xp in edizione limitata dedicata a Star Wars

Gli amanti dela livello estremo e di Star Wars avranno la possibilità di farsi un bel regalo questo natale: Nvidia ha rilasciato due edizioni da collezione dedicate adella sua potente. Una dedicata ai Sith e l'altra ai Jedi, entrambe con led che riprendono i colori delle spade laser.

Le due schede grafiche sono impreziosite, rispettivamente, dal logo dell'Impero galattico e dell'ordine Jedi. La versione lato chiaro riprende nei led i colori della lightsaber di Luke Skywalker, mentre quella lato oscuro riprende l'iconico rosso sangue delle spade laser dei Sith.

Le due TITAN Xp in edizione da collezionisti saranno rilasciate a partire dalla metà di questo mese. Il prezzo non è dei più economici, ma è comunque perfettamente equivalente a quello della edizione standard attualmente in commercio: parliamo di 1200$.

Un prezzo giustificato sicuramente dai 12 TFLOPS della TITAN e dal fascino (questa volta in veste leggermente truzza) della Saga ambientata "tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana..."