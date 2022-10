NVIDIA, c'è davvero spazio per una nuova RTX 3060 Ti con memoria GDDR6X?

Mentre i primi benchmark delle Intel Arc A750 e A770 infiammano la rete, uno dei partner di NVIDIA nella distribuzione dei modelli Founders Edition ha catturato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori con la sua inserzione della RTX 3060 Ti.

Mettendo la scheda in carrello nel portale dedicato del partner inglese Scan, infatti, è possibile leggere "NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition 8GB GDDR6X". A questo punto, le possibilità sono due: o si tratta di un ordinario refuso oppure qualcosa bolle realmente in pentola e NVIDIA starebbe davvero lavorando su un upgrade nelle memorie del suo modello titanium della 3060.

Partendo dal presupposto che si tratta di una scheda già a lungo rumoreggiata e da molti attesa proprio per questo periodo, non stupirebbe affatto trovare riscontri ufficiali nei prossimi giorni oppure ore. Rispetto al modello standard, la memoria passerebbe quindi allo standard GDDR6X con ovvi benefici in termini di banda e frequenza.

Gli 8GB passerebbero da 14 a 19 Gbps, per una banda che, invece, si allargherebbe da 448 a 608 GB/s. Insomma, un upgrade niente male, per una scheda che oltretutto dovrebbe arrivare a 1670 MHz di clock in modalità boost.

Come sempre, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi. Nel mentre, vi ricordiamo che di recente abbiamo pubblicato il nostro unboxing della RTX 4090 Founders Edition, una scheda mastodontica che promette prestazioni esagerate.