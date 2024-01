NVIDIA, c'è il teaser ufficiale: ecco quando arrivano le RTX 40 SUPER

I rumor sulle RTX 40 SUPER di NVIDIA si fanno ogni giorno sempre più numerosi e consistenti, al punto che ormai abbiamo un'idea molto chiara delle specifiche di tutte e tre le schede video della lineup. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco è oggi NVIDIA stessa, che ha pubblicato un teaser per le sue nuove GPU sui social.

Il video, che dura 18 secondi e che può essere visto in calce a questa notizia o sul profilo X di NVIDIA, mostra la silhouette di una scheda video misteriosa, che combacia con quella già mostrata da un'immagine promozionale pubblicata da NVIDIA su Facebook il 2 gennaio. Il tweet, però, ci fornisce anche una data per la presentazione di questa misteriosa GPU (e, con ogni probabilità, di tutte le altre schede della stessa lineup): l'8 gennaio 2024, alle 8:00 PT, ovvero le 17:00 italiane.

Come ampiamente previsto da leaker e rumor, dunque, le RTX 40 SUPER saranno annunciate al CES: il keynote NVIDIA al Consumer Electronics Show, infatti, si terrà proprio alle 17:00 italiane di lunedì 8 gennaio. Come se ciò non bastasse, negli ultimi giorni sono già arrivate delle conferme (ufficiali o ufficiose) del fatto che diversi partner del Team Verde lanceranno le proprie versioni custom delle RTX 40 SUPER al CES: tra di essi abbiamo ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, Palit e AORUS.

In ogni caso, già da mesi sappiamo che le RTX 40 SUPER di NVIDIA saranno tre, ovvero la RTX 4080, la RTX 4070 Ti e la RTX 4070 SUPER. La RTX 4080 SUPER sarà dotata di una GPU AD103 con 10.240 CUDA Core (contro i 9.728 della RTX 4080 "liscia"), 16 GB di VRAM GDDR6X su un bus a 256-bit e 64 MB di cache L2, insieme ad un TBP da 320 W (pari a quello del modello base).

Invece, la RTX 4070 TI SUPER sarà lanciata in due versioni, una con GPU AD103-275 e una con GPU AD102-175: entrambe, però, avranno un totale di 8.448 CUDA Core (la RTX 4070 Ti base ne ha 7.680), una VRAM da 16 GB di memoria GDDR6X su un bus a 256-bit (contro i 12 GB su bus a 192-bit del modello standard) e una cache da 48 MB. Anche in questo caso il TBP rimane invariato, attestandosi sui 285 W.

Infine, la RTX 4070 SUPER avrà una GPU AD104-350 o una AD103-175, entrambe con 7.168 CUDA Core (contro i 5.888 della RTX 4070). La memoria resterà identica a quella della scheda dello scorso anno, con una VRAM da 12 GB di GDDR6X su un bus a 192-bit. La cache L2, invece, aumenterà da 36 MB a 48 MB. In quest'ultimo caso, però, anche il TBP crescerà, anche se solo leggermente: si passerà infatti da 200 W ai 225 W.