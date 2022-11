NVIDIA, l'encoder AV1 è eccezionale: il supporto FFmpeg mostra la sua potenza

Dopo aver appreso del supporto OBS agli encoder della RTX 4090, la nuova generazione di schede video NVIDIA torna a far parlare proprio per le sue doti in questo campo, ora supportate ufficialmente anche da FFmpeg.

La nota suite video, infatti, ha completato l'implementazione della compatibilità con le RTX 40 e, quindi, con il loro straordinario encoder AV1, mostrando anche le sue incredibili performance, persino superiori alle più rosee aspettative.

Stando ai primi feedback, infatti, anche utilizzando i preset più lenti a disposizione, l'encoder NVENC AV1 risulta superiore in termini di velocità di encoding tra il 75% e il 100% rispetto a HEVC.

Allo stesso modo, il nuovo AV1 si è dimostrato non solo più veloce, ma anche qualitativamente migliore a un determinato bitrate rispetto a NVENC h.264.

Un periodo straordinario per creator e professionisti, che accoglieranno sicuramente con entusiasmo questa nuova prova di forza di NVIDIA, che si aggiunge a Intel ARC e, ultimamente, anche alle nuovissime AMD Radeon RX 7000, dotate anch'esse di accelerazione hardware per AV1.

Nel frattempo, ricordiamo che su queste pagine abbiamo già raccontato la nostra esperienza con la nuova ammiraglia NVIDIA nella recensione della RTX 4090, un vero e proprio mostro nel gaming e non solo, anche se a spuntarla veramente è stato il DLSS3.