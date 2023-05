NVIDIA, è la fine di un'era: la RTX 3060 Ti va in pensione, spazio alle RTX 4060?

Con le NVIDIA RTX 4060 e 4060 Ti in arrivo, non stupisce che il Team Verde e i suoi partner stiano andando incontro ad un rapido riassestamento delle proprie linee produttive. Tuttavia, le prossime settimane potrebbero segnare la fine di un'amatissima scheda video: infatti, la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti andrà fuori produzione molto presto.

L'indiscrezione arriva dal portale cinese BenchLife ed è stata tradotta per il pubblico internazionale da Tom's Hardware. Le due testate, citando fonti interne alla catena produttiva cinese di alcuni AIB di NVIDIA, hanno infatti spiegato che "NVIDIA ha smesso di fornire chip per la RTX 3060 Ti" negli scorsi giorni, nell'ottica del riassestamento generale delle produzioni dei partner verso le RTX 4060 e 4060 Ti.

La RTX 3060 Ti è stata una delle GPU Midrange più amate della scorsa generazione, tanto da finire tra le schede video più utilizzate su Steam per diversi mesi di fila. La componente non ha avuto però un ciclo vitale semplice: lanciata a inizio 2021 ad un MSRP di 399 Dollari, essa è andata incontro ad un'immediata scarsità di scorte a causa della "cripto-mania" che si è conclusa solo all'inizio del 2022, e il suo valore di mercato si è presto alzato verso cifre spropositate.

Nonostante ciò, la RTX 3060 Ti resta molto amata dai giocatori per via del suo ottimo rapporto qualità-prezzo, al netto di alcune isolate critiche sulla sua VRAM troppo scarsa, pari a soli 8 GB. Pare che a questo giro NVIDIA abbia imparato (almeno in parte) dagli errori del passato, proponendo la RTX 4060 e la RTX 4060 anche con 16 GB di VRAM, oltre che nelle varianti da 8 GB.

In ogni caso, lo stop alla produzione della RTX 3060 Ti significa una sola cosa: la RTX 4060 Ti (e, insieme ad essa, potenzialmente anche la RTX 4060) è dietro l'angolo. La fine della produzione della GPU midrange di NVIDIA di scorsa generazione, infatti, è un invito agli AIB a preparare le proprie linee produttive per accogliere la nuova proposta di fascia media del Team Verde, il cui lancio sembra essere previsto per fine maggio.