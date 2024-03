NVIDIA, è la fine di un'era: stop alla produzione delle schede video GTX dopo vent'anni

Mentre NVIDIA si prepara al lancio delle RTX 50, si chiude definitivamente un'era per il colosso di Santa Clara. Secondo dei nuovi rumor, nelle scorse ore NVIDIA ha smesso di produrre i chip per le GPU GTX, mettendo fine ad una lineup di schede video durata per ben 19 anni.

Stando a quanto riportato da testate come VideoCardZ e Tom's Hardware, nelle scorse ore NVIDIA avrebbe prodotto l'ultimo chip Turing della sua storia. Fino ad oggi, il Team Verde ha infatti continuato a realizzare delle GPU di scorsa generazione, utilizzando delle linee produttive di schede video della serie GTX 16. Ora, però, anche le ultime componenti sono state distribuite ai partner del colosso di Santa Clara, che non produrrà più alcun chip grafico della linea GTX.

D'ora in poi, NVIDIA si concentrerà solo sulle schede RTX, mentre la linea GTX andrà definitivamente in pensione. Sul mercato arriveranno nei prossimi mesi solo le (ultime) soluzioni realizzate dagli AIB del Team Verde, ma una volta che anche queste saranno esaurite gli utenti dovranno per forza di cose rivolgersi al mercato dell'usato. Si tratta insomma della fine dei giochi per le GPU della linea GTX, che raggiungono così il capolinea dopo 19 anni dalla loro prima uscita.

Le ultime GPU GTX sono quelle della serie 16, le cui linee produttive verranno definitivamente smantellate "entro la fine del primo trimestre del 2024", ovvero entro il 31 marzo. Gli AIB continueranno a produrre e vendere le proprie versioni custom di queste componenti finché avranno delle scorte di chip, ma secondo le fonti di VideoCardZ possiamo aspettarci la completa sparizione delle GPU GTX dagli scaffali dei negozi entro 1-3 mesi a partire dalla fine di marzo.

Una volta che queste schede video saranno definitivamente scomparse, opzioni popolari come la GTX 1650, ancora considerata una scelta valida per il gaming senza pretese in 1080p, saranno via via sostituite dalle schede video di nuova generazione: non è dunque un caso che NVIDIA dovrebbe lanciare la RTX 3050 6 GB, la sua prossima GPU entry level, proprio nel corso delle prossime settimane.