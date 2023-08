NVIDIA esplosiva: ecco la data di Xbox Game Pass su GeForce NOW!

Una NVIDIA in grande spolvero ha annunciato Half Life RTX con Path Tracing, mod che andrà a rielaborare il capolavoro di Valve come accaduto già con Portal With RTX, ma non è finita qui e all'alba della Gamescom 2023 è arrivata un'altra bomba.

In anticipo sulla tabella di marcia, il team verde ha annunciato quando potremo finalmente provare il Game Pass di Microsoft all'interno del servizio cloud di NVIDIA.

Per l'esattezza, i primi giochi del servizio di sottoscrizione Xbox PC Game Pass sbarcheranno su GeForce NOW il 24 agosto 2023, giusto in tempo per l'ultimo GeForce NOW Thursday dell'estate.

Mancano dunque poco meno di 48 ore prima di poter tornare, pad alla mano, a scavare nella libreria Microsoft per il Cloud Gaming, stavolta potendo contare sulla potenza dei server di NVIDIA e chi è dotato di abbonamento Ultimate potrà affidarsi alle performance della RTX 4080 con 4K, Ray Tracing e DLSS 3 sui titoli che lo supportano.

In attesa di scoprire tutte le novità, gli abbonati ai due servizi potranno giocare a Deathloop, Grounded e altri giochi Game Pass come Mount & Blade II: Bannerlord e No Man's Sky già dal 24 agosto collegando il proprio account Microsoft al profilo GeForce NOW.



Nel frattempo, ricordiamo che è arrivato anche il reveal del DLSS 3.5, ora ancora più intelligente e in grado di ricostruire le immagini in Ray Tracing con Ray Reconstruction.