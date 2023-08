NVIDIA, evento SIGGRAPH 2023 imminente: ecco la diretta streaming

Il fatto che NVIDIA sia leader nel mondo IA è ormai riconosciuto un po' da tutti, dunque c'è più di qualche buon motivo per tenere d'occhio gli eventi dell'azienda in ambito Tech. A tal proposito, è imminente il keynote relativo all'evento SIGGRAPH 2023.

A salire sul palco, a partire dalle ore 16:45 dell'8 agosto 2023 (o perlomeno quello è l'orario in cui si prevede l'inizio della diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di NVIDIA), ci sarà nientemeno che Jensen Huang, CEO della compagnia, segno che potrebbero esserci dei reveal non di poco conto da effettuare.

A proposito proprio di quanto verrà mostrato durante l'evento, ricordiamo che già in passato si è fatto riferimento al SIGGRAPH 2023 per quel che riguarda il rilascio di maggiori dettagli relativamente al nuovo algoritmo di compressione delle texture di NVIDIA. Quest'ultimo potrebbe rappresentare un passo in avanti importante da quel punto di vista.

Per il resto, direttamente nella descrizione della diretta streaming, NVIDIA spiega che in questo speciale keynote estivo si avrà modo di avere "uno sguardo esclusivo relativamente ad alcune delle recenti questioni legate all'azienda, tra cui ricerche pluripremiate, OpenUSD e soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per la creazione di contenuti". Non è da escludere qualche sorpresa, anche se è bene contenere l'hype, visto che si fa comunque riferimento a un keynote con sguardo rivolto principalmente a professionisti e Content Creator.