NVIDIA: il famoso produttore di GPU è leader nel settore dell'Intelligenza Artificiale

Il settore dei chip dedicati all'Intelligenza Artificiale (IA) sta diventando sempre più centrale e competitivo. Un rapporto di ABI Reaserch, una società di consulenza per il mercato tecnologico, ha delineato un quadro in continua crescita.

Il report infatti stima che il mercato dei chipset per l'Intelligenza Artificiale passerà dai 2,6 miliardi del 2019 ai 7,6 miliardi entro il 2024. Il pioniere di questo settore, nonché leader assoluto, è NVIDIA con una quota di ricavi del 39%. Il famoso produttore della serie GeForce primeggia nei campi dell'automotive, dei sistemi di controllo, nella robotica e nella produzione smart. "Di fronte ai diversi tipi di applicazione, NVIDIA ha scelto di produrre chipset con costi e potenza diversificati. Inoltre, grazie all'ecosistema di sviluppatori e alle partnership con gli istituti accademici la società ha costruito una solida base nel campo dell'IA" ha dichiarato Jye Su, analista di ABI Research.

La concorrenza è comunque accesa con Intel e le CPU Xeon da un lato e i produttori come Qualcomm, Huawei e Apple dall'altro (in particolare nel settore mobile). Per il futuro la società di consulenza prevede una richiesta ancora più diversificata che parte dalla tecnologia consumer fino alle applicazioni dedicate a Smart City (potete leggere uno speciale qui). Intanto, a proposito di IA, è esploso il caso "MegaFace".