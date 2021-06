NVIDIA fianco a fianco con Valve per portare il DLSS su Linux

Abbiamo avuto modo di sperimentare già in molteplici scenari come il DLSS di NVIDIA migliori le prestazioni e gli incredibili risultati raggiunti dal team verde grazie all'intelligenza artificiale continuano a lasciarci a bocca aperta a ogni nuovo titolo.

La notizia di oggi quindi farà felice una corposa fetta di utenti. NVIDIA ha infatti annunciato di aver avviato una collaborazione con Valve per implementare il suo SuperSampling nel tool Proton, uno strumento di compatibilità che permette di eseguire giochi Windows in ambiente Linux.

Il DLSS 2.0 permette di ottenere un notevole incremento in termini di framerate senza intaccare l'immagine a livello qualitativo, ma anzi addirittura migliorandola in alcuni scenari. Il segreto di questa tecnica è proprio l'utilizzo dei Tensor Core, integrati all'interno delle schede video NVIDIA GeForce RTX, in grado di eseguire modelli d'intelligenza artificiale a velocità a dir poco impressionanti.

I modelli che permettono di applicare il DLSS sui videogiochi vengono creati tramite una rete neurale costruita da NVIDIA e poi distribuiti tramite gli aggiornamenti Game Ready. Si tratta, alla fine, di un metodo di upscaling che permette alla GPU di renderizzare le scene a risoluzione inferiore rispetto a quella impostata, per poi lasciare che sia l'IA a riempire i pixel mancanti per tornare alla risoluzione nativa.

Di recente, anche AMD ha annunciato la sua "risposta" al DLSS, sebbene le due tecnologie siano diametralmente opposte in termini concettuali, pur perpetrando lo stesso fine. L'AMD FidelityFX SuperResolution infatti non si avvale di modelli di IA e rientra fra gli AA di tipo spaziale.