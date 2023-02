NVIDIA, finito il mining il nuovo rischio shortage sono le IA come ChatGPT

Non c'è pace per il gaming su PC. Se in fin dei conti sembra che possa convenire comprare una scheda video usata per mining dopo che queste hanno letteralmente inondato il mercato dopo due anni in cui sono divenute impossibili da trovare, ora c'è un altro rischio da tenere in considerazione.

Stiamo parlando di ChatGPT e non solo e le osservate speciali in questa prima fase sono sicuramente le schede video di NVIDIA, maggiormente spinte in termini di inferenza nonostante il salto generazionale compiuto anche da AMD in tal senso dopo il lancio delle Radeon 7900 XT e XTX.

Il mercato delle GPU potrebbe incontrare una nuova crisi, dunque, dettata dalla crescente domanda di schede sufficientemente performanti per gestire strumenti di generazione di testo, immagini e musica a partire da input dell'utente. Da Midjourney a ChatGPT, passando per DALL-E, tutti questi tool potrebbero presto portare a un aumento esponenziale della domanda per GPU dotate di accelerazione tramite IA.

Senza andare troppo lontano, la sola ChatGPT è stata allenata con 10.000 GPU NVIDIA salvo poi aprire al pubblico e trovarsi in una situazione di incapacità di gestire appieno il traffico, al punto da costringere l'azienda a creare un piano premium per ottimizzare il traffico durante i picchi.

Secondo un rapporto di FierceElectronics, "attualmente sono le GPU NVIDIA a essere largamente utilizzate nella community per il Deep Learning, sia per le loro alte prestazioni che per il supporto CUDA [...] Molte librerie e framework per Deep Learning, come TensorFlow e PyTorch, vantano il supporto nativo per CUDA e sono ottimizzate per le GPU NVIDIA".

Se questo scenario non è del tutto incoraggiante, il recente interessamento di Microsoft che ha lanciato Bing con ChatGPT o di Google con il suo Bard potrebbero influire in negativo sulle già non rosee prospettive. Ipotizzando che Google vada a integrare questo strumento in ogni singola ricerca effettuata sul suo motore di ricerca, servirebbero oltre 4 milioni di NVIDIA A100 Tensor per gestirne il traffico in maniera dignitosa. Numeri da fantascienza, ovviamente, senza tenere conto del progresso tecnologico che sicuramente porterà a unità sempre più performanti con una cospicua riduzione del numero di schede necessarie per ottenere i medesimi risultati.

Tuttavia, i ragazzi di WCCFTech osservano che, per quanto questo scenario possa interessare il settore videoludico solo indirettamente, comunque l'impatto potrebbe essere se non devastante almeno molto tangibile: con un crescente interesse per queste tecnologie, NVIDIA si troverebbe gioco forza a dover concentrare gran parte dei suoi sforzi in questo settore, rischiando di portare a un minore impegno nella produzione di schede video per il mercato consumer oltre a riversare l'interesse del pubblico non videoludico sulle soluzioni high end come la RTX 4090 per le sue performance IA.