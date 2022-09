NVIDIA: ecco il primo fix per i problemi di prestazioni su Windows 11 22H2

In seguito alla conferma di NVIDIA relativa ai problemi di prestazioni su Windows 11, legati al recente aggiornamento 22H2, iniziano a emergere dettagli relativi a un fix che si può già mettere in atto.

Infatti, secondo quanto riportato da Guru3D, NVIDIA ha già rilasciato un fix, perlomeno in modo preliminare. Più precisamente, si fa riferimento alla versione 3.26 BETA del programma NVIDIA GeForce Experience: sembra che installare quest'ultima rappresenti di fatto la soluzione dei problemi che gli utenti di Windows 11 hanno riscontrato nel corso dell'ultimo periodo.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, la succitata versione di NVIDIA GeForce Experience può essere installata banalmente aprendo il programma, recandosi nelle impostazioni e spuntando la casella relativa alle funzionalità sperimentali. In questo modo, partirà al volo la ricerca di aggiornamenti e l'installazione della più recente versione disponibile: basterà poi premere sul pulsante di riavvio, così da far riaprire il programma, per ottenere il fix.

In alternativa, potete procedere al download manuale del programma mediante il portale ufficiale di NVIDIA (125MB da scaricare, premendo sul link partirà lo scaricamento in modo diretto). Questo sembra risolvere la questione dei problemi di performance. Per chi non vuole scaricare la BETA, l'arrivo della versione stabile 3.26 dovrebbe essere questione di giorni.