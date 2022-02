NVIDIA sarebbe stata fortemente colpita dagli hacker: situazione ancora poco chiara

Sono giornate ben poco serene in generale e questo sta portando anche a problematiche legate al mondo tech. Arriva in questo contesto un'indiscrezione relativa a un presunto attacco hacker subito da NVIDIA. Tuttavia, c'è da dire che per il momento i dettagli sono ancora molto confusi, quindi è bene prendere tutto con le dovute pinze.

In ogni caso, stando anche a quanto riportato da Engadget, Wccftech e Videocardz (la fonte originale è il Telegraph), l'azienda di Jen-Hsun Huang starebbe riscontrando parecchi grattacapi relativamente al suo business. Più precisamente, un buon numero di strumenti interni alla società, relativi ad esempio alla gestione della posta elettronica e allo sviluppo, sarebbero finiti nel mirino di malintenzionati.

In parole povere, la rete interna di NVIDIA avrebbe subito una non meglio specificata intrusione malevola, che secondo le fonti starebbe mettendo a dura prova la società. Più precisamente, alcuni criminali informatici potrebbero aver cercato di infettare i sistemi interni di NVIDIA per provare ad arrivare agli utenti finali mediante il software di quest'ultima. Tuttavia, la situazione è poco chiara al momento.

Per ora non è arrivata alcuna comunicazione da parte di NVIDIA, se non qualche presunta frase generica che le fonti dichiarano di aver ottenuto da un portavoce dell'azienda. In ogni caso, secondo le indiscrezioni la società sarebbe stata costretta a mettere offline gli strumenti interni in seguito a un presunto problema in termini di sicurezza.

Insomma, non ci resta che attendere eventuali informazioni ufficiali sulla vicenda, ma la situazione non sembra essere esattamente delle più rosee in casa NVIDIA. Tra l'altro, a quanto pare la questione andrebbe avanti già da due giorni al momento in cui scriviamo, ma per ora non ci sono elementi per associare il tutto a un diretto responsabile.