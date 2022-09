NVIDIA, ecco la foto della misteriosa RTX 3090 Super che non è mai nata

In una settimana caratterizzata dalle prime, presunte foto della RTX 4080, in rete è apparso un altro misterioso scatto tutto da verificare nella sua veridicità: si tratta della possibile RTX 3090 Super, che non ha mai visto la luce.

La fonte della foto è un utente del forum NGA e, come potrete notare, la scheda mostra la livrea di un modello Founders Edition. Qualora si trattasse di un modello reale, staremmo osservando un rarissimo Engineering Sample di molto antecedente rispetto alla fase di commercializzazione.

Probabilmente nella storia di questa scheda è avvenuto un semplice rebranding in favore della più conservativa RTX 3090 Ti. In effetti, l'utente ha anche mostrato una schermata di GPU-Z in cui appare in bella mostra il nome "NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti".

L'aspetto più curioso e interessante del lotto, però, è probabilmente quello esteriore: infatti, questa misteriosa Super ricalca in tutto e per tutto le linee del design reference delle Serie 30 FE, eccezion fatta per un'intrigante combinazione total black, anch'essa poi evidentemente abbandonata con il cambio in corsa verso un modello titanium.

Del possibile arrivo sul mercato di una Serie 30 Super ci siamo già occupati in tempi non sospetti, ma i rumor sulla RTX 3090 Super si sono spenti con la stessa rapidità con cui sono nati, oscurati dall'annuncio della RTX 3090 Ti nel corso del CES 2022.