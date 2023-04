NVIDIA senza freni, nuovi giochi ed ennesimo record per il DLSS

Il DLSS3 si sta diffondendo più rapidamente della prima versione, ma a stupire, nell'ultimo aggiornamento driver di NVIDIA, sono i numeri totali di questa tecnologia che ha raggiunto nuove vette di diffusione.

Con l'aggiunta del supporto tramite Game Ready Driver a una nuova ondata di giochi, infatti, il DLSS ha finalmente toccato quota 290 titoli. I giochi che ricevono ufficialmente il DLSS sono:

Bleak Faith: Forsaken - (DLSS 2- disponibile ora)

- (DLSS 2- disponibile ora) Romancelvania - (DLSS 2- disponibile ora)

Sherlock Holmes The Awakened - (DLSS 2- disponibile ora)

Al contempo, coi nuovi driver arrivano ottimizzazioni per STAR WARS Jedi: Survivor e Dead Island 2, mentre si aggiungono alla lista cinque monitor da gaming compatibili con G-SYNC:

AOC Q27G3Z

AOC U32G3X

Dell G2524H

Dell G2724D

Dell AW2724DM

Ricordiamo che solo una settimana fa NVIDIA ha annunciato la sua nuova potente midrange con supporto al DLSS3, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione della RTX 4070 Founders Edition, una scheda che domina il 1440p in Ray Tracing grazie all'architettura Ada Lovelace e che non disdegna anche qualche scorribanda nel territorio del 4K, grazie anche ai suoi 12 GB di memoria video.



Contemporaneamente, in tandem con CD Projekt Red, il team verde ha distribuito in via sperimentale l'anteprima tecnologica della modalità Overdrive per Cyberpunk 2077, una modalità che migliora ulteriormente le luci globali eliminando del tutto l'illuminazione rasterizzata.