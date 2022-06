NVIDIA, fulmine a ciel sereno: rinviato il lancio della GTX 1630 e della serie RTX 4000?

Proprio quando sembrava in arrivo la nuova NVIDIA GeForce GTX 1630, arriva un rumor che spegne gli entusiasmi sulla presunta GPU di fascia bassa e low cost, ma anche sulle nuove RTX 4000. Per entrambi, infatti, si parla di un lancio rinviato.

Le prime voci emerse nelle passate settimane indicavano per la 1630 un lancio all’inizio di giugno, salvo poi puntare al 15 del mese come data ufficiale del reveal. Tuttavia, VideoCardz parlando con alcune fonti riferisce che NVIDIA avrebbe appena contattato i produttori di schede grafiche di terze parti che produrranno le GTX 1630 ed avrebbe fornito loro una nuova frequenza temporale (sotto embargo), senza però svelare una data specifica in sostituzione a quella del 15 Giugno 2022. Il lancio ora è indicato come TBA.

Lo stesso sito però avrebbe anche contattato alcune fonti in merito al lancio delle GPU RTX 4000 (Lovelace), ricevendo una risposta analoga: anche in questo caso si parla di un rinvio, ma di un mese. In precedenza si era puntato ad un lancio ad Agosto 2022 per la RTX 4090, com la RTX 4080 che avrebbe seguito a settembre e l’RTX 4070 ad ottobre. Evidentemente quindi ora bisognerà aspettare rispettivamente settembre, ottobre e novembre.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo.