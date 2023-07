NVIDIA alla GameDev League: i migliori studenti, futuro dei videogiochi

La University GameDev League organizzata da Nine66 incoronerà i migliori sviluppatori di domani e tra i partner ufficiali di questa particolare competizione non poteva assolutamente mancare il team verde.

NVIDIA ha annunciato ufficialmente la sua partnership con la Global University GameDev League, della quale sarà Diamond Sponsor e la cui fase finale si svolgerà ad agosto 2023, dove le tecnologie dell'azienda americana saranno protagoniste assolute mettendo alla prova i migliori studenti del mondo.

La competizione ha chiamato a raccolta oltre 250 studenti provenienti da ben 35 Università di 16 Paesi, per sfidarsi con le challenge fornite dagli sponsor su specifici temi.

A Riyadh, i due team migliori si dovranno sfidare con i loro laptop NVIDIA Studio dotati di grafica NVIDIA GeForce RTX per creare un fighting game in 3D utilizzando come motore UE5 oppure Unity e le tecnologie NVIDIA come il DLSS e Reflex. Il gioco dovrà ispirarsi ai grandi classici del genere, tra cui Tekken o Virtua Fighter.

"Sostenere iniziative come la University GameDev League" - spiega Chantelle Tavid, Head of Marketing di NVIDIA MENAT - "è uno dei tanti modi attraverso cui contribuiamo alla promozione e allo sviluppo della comunità. Ci impegniamo nel supportare la next generation di sviluppatori di giochi mettendo a disposizione le nostre GPU GeForce RTX affinché siano in grado di esprimere il pieno potenziale con il sostegno dei device più potenti; consideriamo la University GameDev League l’occasione perfetta per dimostrare il proprio talento".