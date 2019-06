NVIDIA GauGAN è impressionante: uno scarabocchio diventa arte

Dopo l'annuncio al GTC 2019, abbiamo finalmente avuto modo di mettere le mani su NVIDIA GauGAN, un tool in grado di trasformare un semplice scarabocchio in arte. Ve lo diciamo subito: ne siamo rimasti semplicemente impressionati.

Il nome del tool fa chiaramente riferimento al noto pittore post-impressionista Paul Gaugain e cerca di andare a creare delle immagini fotorealistiche partendo da quelli che potremmo definire, nel nostro caso, "scarabocchi". NVIDIA GauGAN permette letteralmente di disegnare fiumi, rocce e nuvole su paesaggi costruiti semplicemente attraverso l'utilizzo di un colore. Davvero, anche un ragazzino di 10 anni sarebbe in grado di produrre qualcosa di molto bello semplicemente utilizzando il pennello e il secchiello messi a disposizione dal software e mettendo in campo un po' di creatività.

Le immagini che potete vedere in allegato all'articolo sono state realizzate in pochissimi secondi, ma hanno comunque prodotto dei risultati finali più che degni. Per l'immagine di copertina abbiamo semplicemente utilizzato come sfondo l'elemento Cloud (nuvola) e disegnato con il pennello la scritta "Everyeye", sfruttando l'elemento Tree (albero). Per quella che potete vedere qui sotto, invece, abbiamo fatto uso dell'elemento Sea (mare) per lo sfondo e abbiamo inserito una scritta "Tech" realizzata attraverso l'elemento Rock (roccia). Impegnandosi un po' di più, è anche possibile ottenere un risultato simile a quello che potete vedere sotto all'immagine con la scritta "Tech".

Tutto questo è possibile grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle reti neurali. Non entreremo ulteriormente in tecnicismi, ma se volete approfondire vi consigliamo di consultare il dettagliato paper pubblicato su Arxiv (in inglese), che spiega con precisione il funzionamento di NVIDIA GauGAN.

Inoltre, vi segnaliamo che NVIDIA ha aperto a tutti la possibilità di utilizzare la versione Beta di GauGAN. Vi basta semplicemente seguire il link presente in fonte, premere sul pulsante verde "Launch Interactive Demo" e spuntare la casella "Check this box if you agree with this terms and conditions" per iniziare a sbizzarrirvi con GauGAN. Se siete genitori, vi consigliamo di far provare il tool ai vostri figli: il divertimento è assicurato!