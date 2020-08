NVIDIA GeForce 3080 e 3080 Ti, le GPU Ampere arriveranno il 9 settembre?

Delle nuove GPU Ampere prodotte da NVIDIA si è detto molto ultimamente: su Twitter non sono mancati rumor e leak sulle performance della GeForce RTX 3080, che si pensa essere il 20% più veloce della RTX 2080 Ti. L’ultima notizia non riguarda altri dati tecnici, ma addirittura una possibile data di presentazione al pubblico: il 9 settembre 2020.

Questa data ci giunge direttamente dal canale YouTube Gamers Nexus, dove i presentatori hanno annunciato che probabilmente la serie NVIDIA GeForce RTX 30 basata sull’architettura Ampere sarà visibile ufficialmente per la prima volta il 9 settembre. In precedenza, altri rumor diffusi da MyDrivers parlavano di un’altra data - il 17 settembre - che potrebbe essere a questo punto la giornata in cui saranno disponibili per l’acquisto. Queste sono però tutte indiscrezioni, dunque vanno prese con le pinze.

La lineup in arrivo è composta da quattro modelli: NVIDIA RTX 3080 Ti, NVIDIA RTX 3080, NVIDIA RTX 3070 e NVIDIA RTX 3060. I primi due dovrebbero arrivare sul mercato il 17 settembre assieme alle Founders Edition, mentre le ultime due GPU sarebbero attese per ottobre o novembre. In ogni caso, tutte le schede grafiche NVIDIA Ampere arriveranno entro il 2020.

A bordo di tutte le GPU Ampere ci sarà il DLSS 3.0, l’algoritmo di rendering basato sull’intelligenza artificiale che garantirà prestazioni decisamente superiori.