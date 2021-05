NVIDIA GeForce 3080 Ti, ci siamo: spuntano i primi esemplari di MSI

Manca ormai poco meno di un mese al lancio ufficiale della nuova NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e, per quanto la sua reale reperibilità sia soggetta alle incognite a cui il mercato ci ha ormai abituati, i riflettori sono tutti su di lei.

In attesa di scoprire se le nuove politiche contro il mining messe in atto da NVIDIA raccoglieranno i frutti sperati, in rete iniziano a rincorrersi le prime immagini reali delle nuove GPU e, dopo le foto dei pallet sbarcati in USA, quella che vediamo ritratta oggi è la custom MSI Suprim X, la versione top di gamma proposta dal colosso taiwanese.

Ricordiamo che la RTX 3080 Ti è una scheda video di fascia alta che andrà a coprire il gap prestazionale a cavallo fra la RTX 3080 e la RTX 3090. Le specifiche del chip grafico la collocano però molto più vicina all'ammiraglia di casa NVIDIA, eccezion fatta per la memoria video a disposizione. Nella RTX 3080 Ti infatti, NVIDIA ha operato un dimezzamento della memoria a disposizione, per un totale di 12GB di memoria GDDR6X su bus a 384-bit.

Intanto, sono iniziati a circolare i nuovi codici identificativi del refresh all'attuale offerta di NVIDIA. Il team verde ha infatti deciso di adottare un approccio drastico per ridurre la discrepanza fra domanda e offerta, aggiornando l'intera lineup con il limitatore dell'hashrate contro il mining.