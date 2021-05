NVIDIA GeForce 600 e 700 addio: i prossimi driver potrebbero essere gli ultimi

Mentre attendiamo l'arrivo del Computex 2021, dove con buone probabilità assisteremo al lancio delle nuove GPU del Team Verde, emergono nuovi dettagli sul prossimo ramo di driver R470 e sul probabile pensionamento di alcune delle GPU più amate degli ultimi anni.

Stando a quanto emerso dalla documentazione ufficiale NVIDIA infatti, il ramo R470 alla base dei futuri driver per le linee GeForce, Quadro e Tesla dovrebbe essere l'ultimo a fornire il supporto regolare per le GPU NVIDIA con architettura Kepler, prima di spostarle definitivamente nel calderone delle schede video Legacy.

In realtà, dai documenti di NVIDIA si evince che i driver R470 saranno LTSB, vale a dire Long-Term Support. Questo significa che il supporto su questo ramo per le suddette GPU rimarrà in piedi per i prossimi 3 anni, prima del definitivo pensionamento.

In campo gaming, le prime schede video con quest'architettura furono proprio le GeForce Serie 600, presentate nel 2012, per riutilizzarla anche nella successiva generazione e dunque nella Serie 700.

Vale la pena segnalare, come suggerito dai colleghi di WCCFTech, che non tutte le schede video di Serie 700 saranno coinvolte. La GeForce GTX 750 e la sorella GTX 750 Ti sono infatti basate su architettura Maxwell e quindi continueranno a ricevere il supporto ufficiale anche nei successivi rami.