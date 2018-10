NVIDIA GeForce GTX 1060 da 6GB GDDR5X ufficiale (a sorpresa)

Sembra proprio che NVIDIA abbia deciso di lanciare silenziosamente una nuova variante della sua scheda video GTX 1060, che dispone ovviamente di specifiche aggiornate e migliorate rispetto agli altri modelli. Pensate che il lancio della prima versione della GPU è datato 2016.

In particolare, finora la gamma GTX 1060 disponeva al massimo di memorie da 6GB GDDR5 (9 Gbps), ma ora, con l'arrivo del modello da 6GB GDDR5X, ci spostiamo verso i 10/12 Gbps. Infatti, al momento esiste un unico produttore di componenti di questo tipo: Micron, che nel suo catalogo dispone solamente di memorie che arrivano a quelle prestazioni e presentano buone possibilità in ambito di overclock. Per il momento, la nuova variante della scheda video è stata avvistata solo sul sito ufficiale statunitense di NVIDIA (anche se non compaiono le caratteristiche complete ad essa legate).

Molto probabilmente, la società californiana ha deciso di effettuare questo upgrade per via dell'imminente refresh della nuova linea Polaris di AMD. In particolare, quest'ultima dovrebbe essere prossima al lancio di una versione rinnovata della sua Radeon RX 590, che dovrebbe avere processo produttivo a 12nm, clock a 1545 MHz e 8GB di VRAM GDDR5 (2000 MHz/8 Gbps).

Insomma, NVIDIA ha appena annunciato silenziosamente un aggiornamento della sua popolare GPU GeForce GTX 1060, che porterà sicuramente benefici per quanto riguarda le prestazioni. Nel frattempo, però, il mercato si muove verso le memorie GDDR6, già montate da schede video come la nuova RTX 2080 Founders Edition.