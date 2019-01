NVIDIA GeForce GTX 1180 trapela online: una RTX 2080 senza Ray Tracing?

Sembra che NVIDIA stia pensando a una serie di nuove schede video "identiche" a quelle attuali ma senza Ray Tracing. La "notizia bomba" che potrebbe interessare gli appassionati del mondo PC arriva direttamente dai soliti colleghi di Videocardz, che sembrano essere entrati ancora una volta in possesso di informazioni riservate.

In particolare, è trapelata online un'immagine legata alla presunta GPU NVIDIA GeForce GTX 1180, che a quanto pare sarebbe essenzialmente "identica" all'attuale RTX 2080 ma senza i Ray Tracing Core. Il benchmark apparso online è stato effettuato su Linux e sembra che il sistema riconosca ancora la scheda come RTX 2080, in quanto i database delle varie piattaforme devono ancora essere aggiornati. Tuttavia, come potete vedere nell'immagine presente qui sotto, le prestazioni offerte dalle due succitate schede video sembrano essere molto simili. Stando a diverse fonti, questo "trattamento" dovrebbe essere riservato anche alla RTX 2070 e RTX 2060.



Siamo molto scettici riguardo a queste indiscrezioni, in quanto realizzare una nuova architettura richiede costi parecchio elevati e le prestazioni della 2080 sono di poco superiori a quelle della 1080 Ti per quanto riguarda il rendering tradizionale. Ovviamente stiamo parlando di rumor e leak e quindi è ancora tutto da confermare. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi informati.