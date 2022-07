NVIDIA, la GeForce GTX 1630 è la GPU più lenta sul mercato? Potenza pari alla 1050 Ti

NVIDIA ha presentato la GeForce GTX 1630 solo un paio di giorni fa: la scheda tecnica della GPU ha fatto temere ai fan che le sue performance non fossero affatto delle migliori. Sfortunatamente, pare che le preoccupazioni dei fan fossero fondate, perché gli ultimi benchmark della NVIDIA GTX 1630 sembrano essere deludenti.

Stando a quanto riportato dall'utente Inno3D su Weibo, infatti, la GTX 1630 sarebbe una scheda incredibilmente lenta, dalla potenza pari a quella della GTX 1050 Ti, una scheda entry-level con ben sei anni sulle spalle. Se l'informazione riportata da Inno3D fosse veritiera, la GTX 1630 sarebbe con ogni probabilità la scheda video dalla prestazioni peggiori tra quelle attualmente sul mercato.

Di fatto, la GPU non sarebbe altro che un "refresh" di una scheda vecchia di sei anni, con delle performance leggermente migliori grazie all'utilizzo dell'architettura Turing. La 1050 Ti, lo ricordiamo, è stata lanciata in una configurazione da 768 CUDA Core e con un bus di memoria da 128-bit, insieme a 4 GB di memoria GDDR5. La frequenza della scheda era di 1290 MHz con boost fino a 1392 MHz.

La GTX 1630, invece, è la prima GPU della serie --30 di NVIDIA, che dovrebbe riferirsi a schede video di fascia bassa o bassissima, e dovrebbe collocarsi al di sotto della GeForce GTX 1650 in termini di potenza. In totale, la GTX 1630 vanta 512 CUDA Core e un bus di memoria da 64-bit, insieme a 4 GB di VRAM GDDR6. Le frequenze di clock della GPU sono invece nettamente più alte di quelle della 1050 Ti, con una frequenza base di 1785 MHz.

Nei benchmark mostrati da Inno3D, che riguardano giochi come CyberPunk 2077, Control, Forza Horizon 4 e Assassin's Creed Valhalla, la GTX 1630 e la GTX 1050 Ti hanno praticamente le stesse performance, superando di poco la GTX 1050 "vanilla". In alcuni casi, probabilmente per questioni legate all'ottimizzazione del software, sono invece le due GPU della linea 1050 a superare la GTX 1630. All'atto pratico, dunque, la GTX 1630 sembra decisamente meno performante della AMD Radeon RX 6400, aspramente criticata dai videogiocatori per le sue prestazioni ridotte.