NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER: emergono specifiche, prezzo e uscita

Si vocifera da diverse settimane di un possibile lancio nel mese di ottobre per quanto riguarda la scheda video NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER. Ebbene, ora sono trapelati online molti dettagli in merito alla nuova GPU e possiamo quindi cercare di ricostruire un quadro generale di quanto potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni.

In particolare, stando a quanto riportato da Videocardz, NVIDIA avrebbe già fornito alla stampa estera tutte le informazioni del caso sulla GTX 1660 SUPER. Non è chiaro come la fonte sia riuscita a ottenere questi dettagli, ma fatto sta che, come al solito, Videocardz ha raccolto e pubblicato tutto online. Ebbene, stando al leak, la scheda video dovrebbe avere 1408 CUDA Core, una frequenza di clock di base di 1530 MHz, una frequenza di clock Boost di 1785 MHz, 6GB di memoria GDDR6, memory bus a 192-bit, TDP di 125W e un MSRP (prezzo di listino) di 229 dollari (circa 207 euro al cambio attuale). Il lancio della GTX 1660 SUPER sarebbe previsto, perlomeno per quanto riguarda gli USA, per il prossimo 29 ottobre 2019.

Videocardz parla anche di una scheda video GTX 1650 SUPER, che avrebbe 1280 CUDA Core, una frequenza di clock di base di 1530 MHz, una frequenza di clock Boost di 1725 MHz, 4GB di memoria GDDR6, memory bus a 128-bit e TPD di 100W. In questo caso non è chiaro quale sia il prezzo di listino, ma si parla comunque di un possibile lancio fissato per il 22 novembre 2019.