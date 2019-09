NVIDIA: le GeForce GTX 1660 SUPER e GeForce GTX 1650 Ti arrivano ad Ottobre

A quanto pare, NVIDIA sarebbe pronta a lanciare ad Ottobre le nuove GeForce GTX 1660 SUPER e la GeForce GTX 1650 Ti, con l'intenzione di rispondere alle proposte di AMD basate sulle GPU della famiglia Navi, ed infatti dovrebbero posizionarsi nello stesso segmento di mercato.

Secondo quanto riportato da Wccftech, la NVIDIA GeForce GTXX 1660 SUPER dovrebbe essere basata sulla più recente interfaccia di memoria GDDR6, e sulla GPU TU116-300, la stessa della GeForce GTX 1660. Il numero di CUDA potrebbe essere di 1408, 80 TMU e 48 ROP. Non si parla delle eventuali velocità di clock, e la principale modifica dovrebbe essere rappresentata dal design della memoria.

La GeForce GTX 1660 SUPER dovrebbe disporre di 6GB di memoria GDDR4 a 14 Gbps, più veloce della GeForce GTX 1660 Ti che è da 12 Gbps.

L'altra scheda video su cui starebbe lavorando NVIDIA è la GeForce GTX 1650 Ti, che potrebbe contenere 1024 core CUDA, 32 ROP e 64 TMU. La scheda a quanto pare presenterà una VRAM GDDR5 da 4GB in esecuzione su un bus a 128 bit alle stesse velocità di clock effettive di 8000 Mhz.

Proprio come la GeForce GTX 1650, la GTX 1650 Ti sarà disponibile in vari modelli personalizzati. Si parla di un prezzo di partenza di 179 Dollari. leggermente superiore ai 149 Dollari del modello GeForce GTX 1650. Per la GeForce GTX 1660 SUPER è stimato un prezzo intorno ai 249 Dollari.