NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti: 1536 CUDA Core e annuncio imminente?

Le voci secondo cui NVIDIA starebbe preparando una nuova gamma di schede video senza Ray Tracing iniziano a farsi sempre più insistenti. Questa volta parliamo della GeForce GTX 1660 Ti, finita al centro di un interessante leak.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di Videocardz, la nuova scheda video sarebbe da 6GB GDDR6 e disporrebbe di un bus da 192-bit e di un totale 1536 CUDA core. A quanto pare, il processo produttivo sarebbe a 12 nm. Stando a diverse fonti internazionali, la NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti dovrebbe essere annunciata una volta tolta dal mercato la "vecchia" GTX 1060 e quel momento non dovrebbe tardare ad arrivare. Alcune indiscrezioni parlano già di un annuncio entro la fine di questo mese.

Vi ricordiamo che tutte le informazioni riportate in questa news sono frutto di rumor e leak e vi invitiamo dunque a prenderle con la dovuta cautela. Qualche settimana fa, erano già emerse online delle indiscrezioni relative alla presunta esistenza di una NVIDIA GeForce GTX 1180, che dovrebbe avere delle prestazioni simili a una RTX 2080, ma senza Ray Tracing. Siamo molto scettici riguardo a questi rumor, in quanto realizzare una nuova architettura richiede costi parecchio elevati e le prestazioni della 2080 sono di poco superiori a quelle della 1080 Ti per quanto riguarda il rendering tradizionale. Insomma, staremo a vedere.