NVIDIA GeForce Now: i 120fps arrivano su tutti gli smartphone Android compatibili

Stephenie Ngo di NVIDIA ha confermato a The Verge che il cloud gaming di NVIDIA GeForce Now supporterà a brevissimo lo streaming dei giochi a 120fps su tutti gli smartphone Android con display a 120Hz.

Si tratta di un’estensione significativa, dal momento che precedentemente era limitato a specifici modelli preapprovati. Il portavoce di NVIDIA ha spiegato che il lancio ufficiale è previsto già nel corso della settimana corrente.

In precedenza, lo streaming a 120fps era limitato su una selezione di smartphone Android di Samsung, Google, OnePlus, Xiaomi ed Asus, mentre dal lancio dell’aggiornamento lo sarà su qualsiasi cellulare basato sul robottino verde a patto che sia dotato di uno schermo in grado di supportare tale refresh rate. Chiaramente, è necessario sottoscrivere l’abbonamento a GeForce Now RTX 3080 per poter godere di questa frequenza di aggiornamento, ai costi previsti dal listino corrente. Chiaramente, il costo è più elevato rispetto a quello base.

I vantaggi sono tanti: i 120fps garantiscono una maggiore fluidità rispetto ai 60fps, ma ciò si traduce anche in un maggiore consumo della batteria. La libreria è molto ampia e ogni settimana si arricchisce con nuovi giochi.

Qualche tempo fa su queste pagine abbiamo annunciato l’arrivo di Mass Effect ed It Takes Two a 120fps su GeForce Now, ad esempio.