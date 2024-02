NVIDIA GeForce Now, dal 5 marzo sull'abbonamento gratuito arrivano le pubblicità - Aggiornata

Importante novità in arrivo a partire dal 5 marzo 2024 nel livello gratuito di NVIDIA GeForce Now. Un rappresentante di NVIDIA ha infatti confermato a The Verge l’arrivo delle pubblicità, che chiaramente non saranno mostrate sugli abbonamenti Priority ed Ultimate.

La società americana ha precisato però che gli spot non interromperanno le sessioni di gaming ma saranno mostrate mentre si attende l’avvio del gioco. "Gli utenti che stanno godendo del livello gratuito di NVIDIA GeForce Now inizieranno a vedere fino a due minuti di annunci pubblicitari mentre aspettano in coda per iniziare una sessione di gioco" ha spiegato la portavoce Stephanie Ngo.

NVIDIA ha precisato che la scelta di implementare gli spot pubblicitari renderà il livello gratuito più sostenibile, e si aspetta che questa novità porterà ad una “riduzione del tempo di attesa medio” previsto. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata sul sito NVIDIA.

L’abbonamento free è affiancato dal livello “Priority” che ha un prezzo di 10,99 Euro al mese (o 54,99 Euro per sei mesi), e l’abbonamento Ultimate che costa 21,99 Euro al mese (109 Euro/sei mesi): quest’ultimo permette di godere del sistema GeForce RTX 4080, l’accesso esclusivo ai server RTX 4080, risoluzione 4K/120fps e sessioni di gioco di 8 ore.Qualche giorno fa, su GeForce Now sono arrivati Halo Infinite e Skull & Bones in streaming in 4K.



Aggiornamento: Diversamente da quanto emerso in precedenza, NVIDIA ci ha tenuto a chiarire che questo cambiamento non avverrà il 28 febbraio ma il 5 marzo 2024.