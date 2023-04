NVIDIA GeForce Now in 4K e Boosteroid disponibili sui TV LG 2023

LG ha annunciato l’ampliamento dell’esperienza di cloud per i propri TV 2023, dove arriva il supporto 4K per NVIDIA GeForce Now in oltre ottanta paesi ed il servizio Boosteroid in oltre sessanta paesi.

Ciò vuol dire che i possessori di TV LG del 2023 potranno giocare su GeForce Now in 4K a 60fps senza dover eseguire download o installare software o dispositivi hardware aggiuntivi. Con questo aggiornamento, GeForce NOW diventa disponibile sui TV LG 2020-2022 con webOS 5.0 e versioni successive in Full HD a 60fps, mentre il supporto per il servizio in 4K arriverà anche sulla selezione di TV 2022.

Per quanto concerne Boosteroid, si tratta del più grande servizio indipendente di cloud gaming al mondo con oltre quattro milioni di utenti. I possessori di TV dal 2021 al 2023 con webOS 6.0 e versioni successive potranno accedere a centinaia di videogiochi per PC, inclusi i tripla-A, senza la necessità di console o dispositivi esterni.

LG ricorda anche che i possessori dei propri TV potranno contare anche su un numero maggiore di servizi di cloud gaming tra cui Amazon Luna.

Il produttore ha evidenziato che continuerà a collaborare con i principali player del mercato dei videogiochi per offrire una gamma sempre crescente di servizi di cloud gaming.