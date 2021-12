NVIDIA GeForce NOW si aggiorna: ottimizzazione Mac, accesso più rapido a Ubisoft Connect

NVIDIA GeForce NOW si aggiorna in un nuovo GFN Thursday e ottiene novità importanti soprattutto dal punto di vista tecnico. Il team verde, infatti, non solo ha semplificato e velocizzato l’accesso a Ubisoft Connect, ma ha anche ottimizzato il servizio per i dispositivi di casa Apple.

Con l'ultimo aggiornamento di GeForce NOW, in distribuzione in questa giornata di dicembre, ora sarà possibile collegare rapidamente gli account NVIDIA e Ubisoft per consentire un lancio più rapido dei giochi Ubisoft Connect grazie al login automatico. Così facendo, sarà possibile avviare direttamente i titoli Ubisoft per giocarci in streaming, evitando il processo di accesso alla piattaforma.

Se siete possessori di Mac, invece, gradirete la versione 2.0.36 di GeForce NOW in quanto l’update non lascerà più in disparte l’ecosistema Apple. GeForce NOW ottimizza con tale aggiornamento Macbook Pro, Macbook Air, iMac e anche iOS. Pure la compatibilità del software per il nuovo M1 Mac non è un problema, poiché la versione nativa per PC dei giochi viene trasmessa direttamente dal cloud. Inoltre, GeForce NOW gestisce anche i salvataggi dei giochi supportati così da consentire il gaming su Mac senza perdere i progressi.

Gli iscritti di GeForce NOW RTX 3080 potranno ora giocare a risoluzione nativa sul loro Macbook Air o Macbook Pro M1, a 1600p e trasmettere in streaming con sessioni ancora più lunghe, fino a otto ore. Con RTX ON, i membri RTX 3080 e Priority potranno poi sperimentare giochi come Cyberpunk 2077 e Control con ray tracing in real time.

GFN Thursday, infine, è pur sempre un’occasione di lancio di nuovi giochi sul cloud. Questa settimana vengono aggiunti sei titoli alla libreria: White Shadows, Monopoly Madness, Anno 1404 History Edition, Prison Architect, Super Magbot e Untitled Goose Game.